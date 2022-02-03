Рой Джонс: «Сейчас не горю желанием смотреть бой Усик – Фьюри»
Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
В интервью порталу talkSPORT американец заявил, что, по его мнению, еще не пришло время для унификации и чемпионам надо провести промежуточные бои: Усик против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), а Фьюри против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).
«Я не знаю обо всем, а только высказываю свою точку зрения, ведь у каждого есть собственное мнение. Пока я не горю желанием смотреть бой Усик – Фьюри. Я хочу снова посмотреть поединок Усик – Джошуа и увидеть бой Фьюри с Диллианом Уайтом, потому что это боксер против панчера и еще раз боксер против панчера.
Потенциально это два отличных поединка. Первый бой Усика с Джошуа был прекрасным. И во второй раз он тоже будет прекрасным. Поединок Фьюри – Уайт получится великолепным потому что один – превосходный думающий боксер, а второй – превосходный панчер. В таком случае всегда получаются лучшие бои, если только в ринге не сходятся два доминирующих панчера.
Единственный настоящий поединок доминирующих панчеров – это если вы поставите Уайта против Деонтея Уайлдера. Вы знаете, что этот бой не продлится больше шести раундов, потому что они оба – доминирующие панчеры».
Напомним, Джоуша уверен, что может избить Усика даже без тренера.