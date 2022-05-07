Хэйни: «Я думаю, что Альварес мог бы выиграть Усика»
Рой Джонс: «Усик без проблем побьет Альвареса»
Американец заявил, что украинец одержит легкую победу в потенциальном поединке с Канело
09:15
Рой Джонс / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в четырех весах Рой Джонс в интервью iFL TV заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) одержит легкую победу в потенциальном поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
«Как по мне, Усик без проблем побьет Канело. Но Усик – чемпион мира в хевивейте. Зачем ему спускаться в крузервейт, когда он является действующим чемпионом мира в супертяжелом весе?
Для чего кому-то возвращаться в первый тяжелый дивизион, чтобы драться с Альваресом, когда есть возможность боксировать с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа? У него куча громких имен в весовой категории, где он сейчас чемпион, так что в бою с Канело нет никакого смысла, если только он не заработает гораздо больше денег».
Сауль Альварес рассказал про возможный бой с Александром Усиком.
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