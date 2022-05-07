Рой Джонс: «Усик без проблем побьет Альвареса»

Рой Джонс / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весах Рой Джонс в интервью iFL TV заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) одержит легкую победу в потенциальном поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Для чего кому-то возвращаться в первый тяжелый дивизион, чтобы драться с Альваресом, когда есть возможность боксировать с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа? У него куча громких имен в весовой категории, где он сейчас чемпион, так что в бою с Канело нет никакого смысла, если только он не заработает гораздо больше денег».