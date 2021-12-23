Рой Джонс: «Усик слишком большой и он легко обыграет Альвареса»

Легенда уверен, что этот бой даже не нужен украинцу





Альварес vs Усик

Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о гипотетическом поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) и обладателем поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). Слова Роя приводит портал boxingnews24.com.



«У Усика нет причин, чтобы спуститься в тяжелый вес для боя с Альваресом. Я считаю, что он слишком большой для Канело. Думаю, Усик легко обыграет Альвареса. Посмотрите на пример того, что случилось с Чедом Доусоном, когда он смени весовую категорию ради боя с Андре Уордом. Его карьере настал конец. Зачем Усику делать это з собой, когда в его дивизионе есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Усик сейчас чемпион и поэтому я считаю, что ему нет смысла соглашаться на этот поединок. Разве что, лишь в том случае, если он не хочет заработать много денег».

Напомним, ранее Майрис Бриедис рассказал, почему Альварес не хочет драться с Усиком.



