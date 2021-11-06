Рой Джонс включил Ломаченко в тройку лучших боксеров P4P

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Рой Джонс назвал свою тройку лучших боксеров мира независимо от весовых категорий:

Для меня в «паунде» есть три бойца: Кроуфорд, Канело и Ломаченко. Я знаю, что Василий проиграл Теофимо Лопесу, но этот чувак все еще умеет боксировать, у него есть навыки. Сложно не упомянуть его в этой категории, потому что мы говорим о навыках, а они у него есть. Может быть, Ломаченко не хватает габаритов, но никак не навыков.

Впрочем, мы всех хотим видеть активными. У нас не было возможности увидеть Теренса против настоящих бойцов. А вот Канело постоянно дерется с чемпионами».