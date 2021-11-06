Рой Джонс включил Ломаченко в тройку лучших боксеров P4P
Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Рой Джонс назвал свою тройку лучших боксеров мира независимо от весовых категорий:
«Альвареса нужно признать лучшим бойцом pound-for-pound. Он уже чемпион мира в четырех весовых категориях. Понимаете меня? Как можно говорить, что он не лидер «паунда?» Не поймите меня неправильно. Теренс Кроуфорд почти так же успешен, но он не может подраться со Спенсом, хотя все ждут этого поединка. Поэтому нужно отодвинуть его в сторону, ведь Канело продолжает делать то, что должен. Я бы хотел, чтобы Кроуфорд получал такие же возможности для боев, как и Альварес, потому что мне кажется, что он мог бы вклиниться в спор о лучшем бойце pound-for-pound.
Для меня в «паунде» есть три бойца: Кроуфорд, Канело и Ломаченко. Я знаю, что Василий проиграл Теофимо Лопесу, но этот чувак все еще умеет боксировать, у него есть навыки. Сложно не упомянуть его в этой категории, потому что мы говорим о навыках, а они у него есть. Может быть, Ломаченко не хватает габаритов, но никак не навыков.
Впрочем, мы всех хотим видеть активными. У нас не было возможности увидеть Теренса против настоящих бойцов. А вот Канело постоянно дерется с чемпионами».
Ранее Рой Джонс поделился мнением о другом топовом украинском боксере – Александре Усике, а также рассказал, что не против провести бой против известного российского супертяжеловеса.