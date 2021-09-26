Рой Джонс высоко оценил выступление Усика, но лучшим супертяжем все равно считает Фьюри

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Легендарный боксер Рой Джонс прокомментировал победу чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

На самом деле, Джошуа сделал сегодня пару умных вещей – во-первых, он много финтил и выдергивал Усика, заставлял бить его силовые, рискованные панчи. Во-вторых, в этом бою Джошуа читал Усика больше, чем Усик Джошуа. Но он слишком долго выжидал, ему нужно было как более габаритному бойцу рисковать больше. Кто лучший супертяжеловес сейчас? Пока это Тайсон Фьюри, которого я считаю более крупной версией Усика. Они оба – мастеровитые мыслители ринга, поэтому там будет другой бой».