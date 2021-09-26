Рой Джонс высоко оценил выступление Усика, но лучшим супертяжем все равно считает Фьюри
Легендарный боксер Рой Джонс прокомментировал победу чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):
«Я не ожидал, что Усик выйдет и потрясет Джошуа в первых раундах. Мы знали, что Усик искуснее боксирует, но никто не ожидал, что он попадет так, что у Джошуа задрожат ноги. Если ты хочешь защитить титул, ты не должен позволять претенденту так действовать в первых раундах.
На самом деле, Джошуа сделал сегодня пару умных вещей – во-первых, он много финтил и выдергивал Усика, заставлял бить его силовые, рискованные панчи. Во-вторых, в этом бою Джошуа читал Усика больше, чем Усик Джошуа. Но он слишком долго выжидал, ему нужно было как более габаритному бойцу рисковать больше. Кто лучший супертяжеловес сейчас? Пока это Тайсон Фьюри, которого я считаю более крупной версией Усика. Они оба – мастеровитые мыслители ринга, поэтому там будет другой бой».
Тайсон Фьюри владеет поясом чемпиона мира WBC – единственный титул, который находится не в руках Усика. 9 октября «Цыганский король» в третий раз подерется с Деонтеем Уайлдером.
Ранее Усик рассказал, в каком месте желал бы провести реванш.
Джошуа проиграл украинцу единогласным решением судей. В 12-м британец едва не был нокаутирован, а после боя отправился в больницу.
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