Рой Джонс: «Я бы посоветовал Альваресу встретиться с Головкиным»

Американец заявил, что Канело следует провести третий бой с GGG

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Бывший чемпион мира Рой Джонс в интервью TMZ Sports заявил, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO) следует провести третий бой с обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 KO).

«Я бы посоветовал Канело вернуться на место водителя. Он все еще за рулем, поскольку является самым продаваемым бойцом, за исключением супертяжеловесов. Даже сейчас, несмотря на поражение. Сейчас Канело проиграл, и Головкин хочет подраться с ним в своем последнем поединке перед выходом на пенсию. Он в том возрасте, когда Канело более выгодно драться с ним, чем ему с Канело. Согласись на бой с GGG, посмотри, как ты себя чувствуешь. Взгляни на ландшафт, а затем реши, с кем лучше всего подраться после Головкина. Но сперва подерись с GGG, поскольку люди много заплатят, чтобы увидеть этот бой. Поединок с Головкиным привлечет интерес, и его можно устроить в среднем дивизионе. Канело не придется драться в полутяжелом весе. Возможно, полутяжелый вес – слишком большой шаг для него».

Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Геннадий Головкин встречался с Саулем Альваресом дважды – в первом бою официально была объявлена ничья, а во втором поединке GGG проиграл Канело решением судей.