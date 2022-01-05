Розье: «Когда Лома призвал остановить бой, я почувствовал, что это еда, которую я должен скормить Комми»

Тренер ганца пересказал разговор со своим подопечным

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Андре Розье, тренер бывшего обладателя титула IBF в легком весе Ричарда Комми (30-4, 27 KO), поделился воспоминаниями о разговоре со своим подопечным после нокдауна в седьмом раунде боя с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO):



Ты должен знать своего спортсмена и чувствовать момент. Когда Ломаченко призвал остановить бой, я почувствовал, что это еда, которую я должен скормить Ричарду. Это был идеальный момент. Я сказал: «Ты видишь, что происходит? Он это почувствовал. Теперь у него есть большое превосходство. Ты хочешь, чтобы я остановил бой?» Он ответил, что нет. Я продолжил: «Тогда тебе лучше выйти и включиться. Вперед, надави на него. Не надо этих моментов нежности на ринге. У тебя стальные руки. Начни их использовать. Бей его как только можешь. Дай ему знать, что ты там». Вот как все было.

Также Розье заявил, что Ломаченко призывал к остановке в связи с опасениями из-за мощи Комми.