Розье – о третьем поединке Фьюри – Уайлдер: «Результат будет таким же, как и во втором бою»

Американский тренер уверен в победе «Цыганского Короля»

Фото: boxingscene.com

Известный тренер Андре Розье считает, что результат третьего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) будет таким же, как и в их матче-реванше.

Специалиста цитирует портал boxingnews24.com:

«Вы увидите тот же результат, что и во втором бою. Да, Уайлдер получил больше времени на подготовку, но сколько нужно, чтобы стать другим боксером. Я не вижу, чтобы он смог победить. Для этого он должен стать другим бойцом. Деонтей не смог нокаутировать Тайсона в первом бою. Фьюри падал в тяжелые нокдауны, но поднимался и делал свою работу. Это отнимает сердце, особенно если вы боец с сильным нокаутирующим ударом. Я фанат Уайлдера, но при этом должен говорить правду. Что должен сделать Деонтей, так это навести порядок в некоторых направлениях. К примеру, бить джеб, но для этого его нужно сначала отработать. Есть много вещей, над которыми Уайлдер должен работать, но для этого нужно время».

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