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Розье предупредил Спенса: «Пакьяо может нанести нокаутирующий удар в любой момент боя»

Американский тренер считает, что у его соотечественника могут возникнуть большие проблемы в поединке с филиппинцем
Бокс Профессиональный бокс
14:00
Розье предупредил Спенса: «Пакьяо может нанести нокаутирующий удар в любой момент боя»
Эррол Спенс / фото - boxingscene.com

Известный тренер Андре Розье считает, что у чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО) могут возникнуть большие проблемы, если он будет недооценивать своего будущего оппонента легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Специалиста цитирует портал boxingnews24.com:

«Мэнни Пакьяо настолько разнообразный боец, что никогда не знаешь, что от него ждать во время поединка. Но мы все всегда знаем, что он идет на бой. Спенс должен быть очень осторожен. Если Эррол будет думать: «Ему 42 года, он стар и все такое», то его ждут большие проблемы. Мэнни может нанести нокаутирующий удар в любой момент боя.

Спенс не имеет права на ошибку. В свое время я думал, что Кит Турман молодой парень и сможет победить Пакьяо, но в результате потерял 5 тыс. долларов. Так что очень сложно предсказать результат этого поединка».

Эррол Спенс считает свой предстоящий бой против Мэнни Пакьяо самым главным в своей карьере.

Рене Тер Велде
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Теги

Андре Розье Эррол Спенс Мэнни Пакьяо

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