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Розье считает, что Дэвис нокаутирует Турмана

Американский тренер поделился своим мнением относительно возможного поединка между своими соотечественниками
Бокс Профессиональный бокс
13:20
Розье считает, что Дэвис нокаутирует Турмана
Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Андре Розье поделился своим мнением относительно возможного поединка между регулярным чемпионом по версии WBA в легком и первом полусреднем весе, а также суперчемпиона WBA во втором полулегком дивизионе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО) и экс-чемпионом в полусреднем весе Китом Турманом (29-1, 22 КО).

Специалиста цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Послушайте, Джервонта Дэвис мой маленький друг, который очень хорошо выступает. Мы уже знаем, что у Дэвиса очень сильный удар. А также мы знаем, что Кита Турмана можно потрясти. Ударная сила Джервонты очень сильно отличается по сравнению с бойцами его весовой категории, да и не только.

Я бы сравнил Дэвиса с Майком Тайсоном. Его не просто так называю «Танком». Он может бить, и пропущенный удар станет проблемой для любого соперника. Послушайте, за свою карьеру тренера, я работал со многими панчерами, но Джервонта отличается от всех».

Исполнительный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби готов сделать Джервонте Дэвису бой против Кита Турмана.

Рене Тер Велде
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Джервонта Дэвис Андре Розье Кит Турман

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