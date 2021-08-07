Розье считает, что у Усика нет шансов в бою с Джошуа

Американский тренер поделился своим прогнозом относительно предстоящего поединка между украинцем и AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Андре Розье поделился своим прогнозом относительно предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжелом дивизионе украинцем Александром Усиком (18-0, 13 KO). По мнению тренера, Александр является техничным и умелым боксером, но габариты сыграют ключевую роль в этом противостоянии.

Специалиста цитирует портал boxingnews24.com:

«Я полностью на стороне Джошуа в это поединке. Он слишком большой и слишком сильный. Усик - талантлив, но он не сможет справиться с силой Энтони. Если Джошуа в день боя выйдет в ринг горячим и хорошо подготовленным, то вырубит Усика».

Фабио Уордли рассказал, что всегда считал Александра Усика серьезным соперником для Энтони Джошуа.