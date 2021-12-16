Руденко: «Для своего следующего поединка выбрал бы Гассиева, чем Сиренко»

Украинский супертяжеловес – о грядущем бое со своим соотечественником

Андрей Руденко / Фото - b-1boxing.com

«У них похожие параметры и манера боя чем-то похожая. Мы сильно подготовку не меняли, продолжили тренироваться в том же духе».

Украинский супертяжеловес(34-5, 20 КО) прокомментировал грядущий поединок за титулы титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific со своим непобежденным соотечественником(18-0, 15 КО).«Поединок с Довбыщенко я видел, еще тогда сделал для себя некоторые пометки. Я давно знаю Влада – мы в парах работали раньше. Знаю его манеру, его данные. Он будет идти вперед, драться до последнего».«Однозначно выбирал бы Гассиева. Он более узнаваемый, более именитый. Это бой был бы на первом месте».