Сиренко: «Очень обрадовался, когда узнал, что буду боксировать с Руденко»
Руденко: «Для своего следующего поединка выбрал бы Гассиева, чем Сиренко»
Украинский супертяжеловес – о грядущем бое со своим соотечественником
16 декабря 21:46
Андрей Руденко / Фото - b-1boxing.comУкраинский супертяжеловес Андрей Руденко (34-5, 20 КО) прокомментировал грядущий поединок за титулы титулы WBC Asia и WBO Asia Pacific со своим непобежденным соотечественником Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО).
Изначально вы должны были боксировать с Муратом Гассиевым, но россиянин травмировался. Теперь соперник – Сиренко. Поменялось ли что-то в подготовке из-за смены соперника?
«У них похожие параметры и манера боя чем-то похожая. Мы сильно подготовку не меняли, продолжили тренироваться в том же духе».
У вас было несколько общих соперников с Сиренко. Помогло ли это в подготовке?
«Поединок с Довбыщенко я видел, еще тогда сделал для себя некоторые пометки. Я давно знаю Влада – мы в парах работали раньше. Знаю его манеру, его данные. Он будет идти вперед, драться до последнего».
Если бы сейчас было два доступных бойца: Сиренко и Гассиев, и вам дали бы выбор с кем боксировать, кого выбрали бы вы?
«Однозначно выбирал бы Гассиева. Он более узнаваемый, более именитый. Это бой был бы на первом месте».
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