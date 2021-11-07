Руис: «Думал, что Джошуа будет терроризировать Усика»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Первый обидчик Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в профессионалах Энди Руис (34-2, 22 KO) признался, что его удивил первый поединок британца с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Будет безумием, если Джошуа придет к Эдди Рейносо. Я не буду его хейтером, не будет ничего такого. Если это произойдет, то мы с ним станем одноклубниками.

Безусловно, Джошуа все еще зверь. Я думаю, что он выбрал неправильный план на этот бой. Перед реваншем ему необходимо научиться контратаковать и двигаться, когда он выбрасывает удары. Мне кажется, что его нужно научить этому. Уважуха Энтони Джошуа. Я люблю тебя, мужик.