Усик: «Я собираюсь поменять свою стойку в бою с Джошуа»
Руис: «Если Джошуа будет не позволит Усику чувствовать себя комфортно, то AJ может победить»
Мексиканец объяснил, как британцу следует действовать в реванше с украинцем
11:00
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) в интервью ESNEWS объяснил, как Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) следует действовать в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Я думаю, что Джошуа может победить в реванше. Я считаю, что ему нужно выйти туда и действовать агрессивно, как он делал в начале. Нельзя позволять Усику диктовать ход боя. Если Джошуа будет прессинговать, выбрасывать много комбинаций, не позволит Усику чувствовать себя комфортно и наносить его маленькие ловкие удары, то я думаю, что он может победить».
Эдди Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Александр Усик – Энтони Джошуа.
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