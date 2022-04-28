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Руис: «Если Джошуа будет не позволит Усику чувствовать себя комфортно, то AJ может победить»

Мексиканец объяснил, как британцу следует действовать в реванше с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Руис: «Если Джошуа будет не позволит Усику чувствовать себя комфортно, то AJ может победить»
Энди Руис / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) в интервью ESNEWS объяснил, как Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) следует действовать в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Я думаю, что Джошуа может победить в реванше. Я считаю, что ему нужно выйти туда и действовать агрессивно, как он делал в начале. Нельзя позволять Усику диктовать ход боя. Если Джошуа будет прессинговать, выбрасывать много комбинаций, не позволит Усику чувствовать себя комфортно и наносить его маленькие ловкие удары, то я думаю, что он может победить».

Эдди Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Александр Усик – Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Энди Руис-младший Энтони Джошуа Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа

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