Альварес: «Стать абсолютным чемпионом – это невероятно важно для истории Мексики»
Руис: «Канело сделал все то, что собирался, но нужно отдать должное и Планту»
Мексиканец прокомментировал победу своего именитого соотечественника
12:45
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился с boxingscene.com эмоциями от победы своего соотечественника Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) над американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО) за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
«Я думаю это было удивительно. Он сделал все то, что собирался. Он задирал и прессинговал Планта. Калеб ничего не мог с этим поделать. Но нужно отдать должное Планту – он выдержал все удары, вплоть до последних раундов. Каждый удар».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.