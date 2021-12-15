Руис: «Надеюсь, Джошуа преодолеет себя и снова станет чемпионом мира»

Энди Руис / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша, в котором его экс-соперник Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) попытается отнять свои пояса у Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Руиса портал BoxingScene.

Он победил меня в реванше, потому что я не сделал свою работу. Это единственная причина. Если бы я следовал плану и делал то же, что и в первом поединке, поверьте, я бы опять его побил. Мне следует пройти этот тяжелый путь. Мне нужно взбираться на лестницу и вернуться на вершину, что я и собираюсь сделать. Надеюсь, что Энтони Джошуа преодолеет себя и снова станет чемпионом, чтобы я смог вернуть пояса».