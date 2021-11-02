Руис: «Надеюсь, не я погубил карьеру Энтони Джошуа»

Именно «Разрушитель» нанес первое поражение AJ в профессиональной карьере

Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, нынче работающий комментатором и аналитиком ESPN Тимоти Брэдли, в одном из недавних интервью, предположит, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после досрочного поражения мексиканцу Энди Руису (34-2, 22 КО), стал опасаться пропущенных ударов.

«Разрушитель» прокомментировал слова Брэдли, при этом Руис надеется, что не сломал карьеру AJ. Энди цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Это довольно жесткое высказывание, но Тим говорит, что хорошо разбирается в боксе. Брэдли занимается этим уже давно, так что, возможно он прав, но я не знаю, что сказать по этому поводу. Я вообще никому не хотел бы разрушить карьеру. Но я вижу, как Джошуа стал немного вспыльчивым и колеблется при принятии решения. Возможно, он боится пропустить удар, потому что опасается исхода нашего первого боя. Для бойцов это нормально. Джошуа просто должен вернуть свою уверенность. Надеюсь, не я погубил карьеру Джошуа. Но я согласен с Брэдли, он начал долго принимать решения. Энтони слишком долго думает, вместо того, чтобы идти на своего соперника и драться».

Энди Руис рассказал, когда следует ожидать его следующего поединка.