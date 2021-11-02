Руис: «Надеюсь, Усик не повторит моих ошибок»

Энди также однажды побил Джошуа, но затем проиграл в реванше

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Бывший чемпион мира Энди Руис (34-2, 22 КО) переживает, чтобы обладатель титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13) не допустил его ошибок во время подготовки к реваншу против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Думал, Джошуа даст волю своим кулакам. Но после просмотра появилось впечатление, что он вышел на ринг без плана на бой. Просто уповал на то, что он больше и сильнее. А Усик – очень ловкий парень, а еще и левша. Я тоже когда-то давно заметил, что все супертяжи не комбинируют, выбрасывают в лучшем случае двоечки. И тогда я понял, что нужно драться иначе: комбинировать, не повторяться в атаках. Усик удивил меня. Отличная работа! Снимаю шляпу. Думаю, теперь ему горы по колено. Все в его руках. Я же просто надеюсь, что он не повторит моих ошибок. Надеюсь, он не будет думать только о пирушках и всякой глупости. Ведь удержать титулы сложнее, чем их завоевать. Знаете, уверен, что Усик все сделает правильно».

Летом 2019 года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа, однако затем, из-за постоянных тусовок, провалил подготовку к реваншу и проиграл британцу в одностороннем бою.



Второй бой Усик – Джошуа планируется на март 2022 года. Поединок может пройти в Киеве. Ранее украинец пообещал, что не допустит недооценки британца в реванше.