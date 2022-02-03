Промоутер Фьюри: «Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике»
Руис намерен встретиться с победителем поединка Фьюри – Уайт
Бывший чемпион мира готов провести титульный бой
10:00
Энди Руис / Фото - cbssportsЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис-младший (34-2, 22 КО) готов выйти на поединок с победителем противостояния между обладателем титула WBC в хэвивейте Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).
Цитирует мексиканца mirror.co.uk.
«Я хочу встретиться с победителем этого боя. Многие хотели, чтобы я бился с Фьюри. Но я считаю, что Уайт заслужил свой шанс, поэтому посмотрим, что произойдет. Думаю, что это будет очень хороший бой».
Накануне Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Фьюри и Уайта предоставить подписанные контракты на бой до 21 февраля.