Валлин: «У меня есть все, чтобы победить Руиса»
Руис не станет следующим соперником Уайта
Британский боксер планирует поединок с другим бойцом
20 июля 09:20
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт не будет в следующем поединке драться с экс-чемпионом мира Энди Руисом-младшим (32-2, 22 КО), и, скорее всего, разделит ринг с непобежденным проспектом Джермейном Франклином.
Данная информация стала известна благодаря Sky Sports, которые побеседовали с доверенным лицом Руиса Дэвидом Эй Гарсией.
«Нет, мы не ведем переговоров относительно потенциального боя с Диллианом Уайтом. Хотя я уверен, что Энди был бы рад возможности когда-нибудь подраться с мистером Уайтом».
Энди Руис готов заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
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