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Руис не станет следующим соперником Уайта

Британский боксер планирует поединок с другим бойцом
Бокс Профессиональный бокс
20 июля 09:20
Руис не станет следующим соперником Уайта
Энди Руис / фото - boxingscene.com

Обладатель временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт не будет в следующем поединке драться с экс-чемпионом мира Энди Руисом-младшим (32-2, 22 КО), и, скорее всего, разделит ринг с непобежденным проспектом Джермейном Франклином.

Данная информация стала известна благодаря Sky Sports, которые побеседовали с доверенным лицом Руиса Дэвидом Эй Гарсией.

«Нет, мы не ведем переговоров относительно потенциального боя с Диллианом Уайтом. Хотя я уверен, что Энди был бы рад возможности когда-нибудь подраться с мистером Уайтом».

Энди Руис готов заменить Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Энди Руис-младший Диллиан Уайт

Комментарии 1

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20 июля 2021г. 19:36
Уайт, испугался
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