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Руис отказался от боя со Спонгом в пользу Ортиса

Мексиканец проведет поединок с кубинцем летом
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Руис отказался от боя со Спонгом в пользу Ортиса
Энди Руис / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) не будет драться с известным кикбоксером Тайроном Спонгом (14-0, 13 KO) 16 июля в мэйн-ивенте вечера бокса от промоутерской компании Triller Fight Club, сообщает сайт ESPN. Ссылаясь на свои источники, ESPN утверждает, что вместо этого мексиканец проведет поздним летом бой против грозного кубинского ветерана Луиса Ортиса (33-2, 28 КО).

Президент Triller Fight Club Дэвид Тетро в интервью ESPN подтвердил эту информацию.

«Мы мирно работаем с PBC, чтобы убедиться, что Руис чтит свои обязательства перед обоими сторонами. Если бы мы знали, что PBC ранее запланировала для него бой, то никогда бы не выбрали эту дату. Мы наслаждаемся хорошими отношениями с PBC. Сейчас мы работаем над тем, чтобы определить оптимальную дату для переноса боя. Triller выберет дату в сотрудничестве с PBC и в соответствии с их календарем».

Энди Руис намерен встретиться с победителем поединка Фьюри – Уайт.

Рене Тер Велде
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Энди Руис-младший Луис Ортис Тайрон Спонг

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