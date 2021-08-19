Энди Руис ведет переговоры о бое с бывшим чемпионом мира
Руис перенес операцию на колене
Отец мексиканца назвал сроки возращения сына в ринг
08:15
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом вес мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) перенес операцию на колене. Об этом сообщил отец боксера, Энди Руис-старший.
Руиса-старшего цитирует портал boxingscene.com:
«Ему прооперировали правое колено. Оно беспокоило его примерно три года. Энди не мог долго бегать, не мог делать определенные движения. Он использовал гель и другие препараты, чтобы снять боль и дискомфорт, но пришло время, когда этого оказалось недостаточно. Поэтому было принято решение сделать операцию. Его прооперировал тот же хирург, который в свое время оперировал Сауля Альвареса».
Также отец боксера рассказал, когда Энди сможет вернуться в ринг.
«Врачи дали нам надежду, что Энди следующий бой сможет провести в декабре. Нам сказали, что если все пойдет хорошо, то он сможет вернуться в ринг к концу нынешнего года. Все же мы будем действовать по обстоятельствам. Сейчас мы просто рады, что операция прошла успешно».