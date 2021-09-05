Руис перенес операцию на колене
Руис показал актуальную форму
«Разрушитель» восстанавливается после операции на колене
5 сентября 15:15
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Бывший объединенный чемпион в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (34-2-0, 22 KO) продолжает подготовку к своему второму выступлению под руководством известного мексиканского тренера Эдди Рейносо и время от времени делиться с фанатами соответствующими фото в социальных сетях.
«Мы вернемся сильнее, чем когда-либо».
Энди Руис перенес операцию на колене.