Руис: «Жду возможности подраться с Фьюри за пояс WBC»
Руис рассказал, когда следует ожидать его возвращения
Мексиканец восстановился после операции и начал подготовку
10 октября 14:45
Энди Руис / Фото: FOX
Экс-чемпион мира в хэвивейте Энди Руис (34-2, 22 KO) в интервью Youtube каналу Fight Hub TV рассказал, когда следует ожидать его следующего поединка:
Думаю, сейчас самое время для моего возвращения – все устраняют друг друга. Я только оправился после операции и вернусь в декабре или январе.
Ранее Руис назвал вероятных соперников, но не прочь подраться и с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).