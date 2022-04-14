Хирн: «Я хочу, чтобы Чисора подрался с Руисом»
Руис вернется на ринг летом в бою с известным кикбоксером
Поединок уже имеет дату и место проведения
11:30
Энди Руис-младший / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис-младший (34-2, 22 KO) в следующем поединке встретится с известным кикбоксером Тайроном Спонгом (14-0, 13 KO). Бой запланирован на 16 июля на арене Plaza de Toros в Мехико. Об этом сообщил boxingtalk.com президент промоутерской компании Triller Fight Club Дэвид Тетро.
«Triller и Fight Club любят быть первопроходцами. Мы возлагаем большие надежды на это событие, в котором будут соревноваться сильнейшие боксеры-тяжеловесы мира и бойцы смешанных единоборств, чтобы определить лучших».
Энди Руис-младший намерен встретиться с победителем поединка Фьюри – Уайт.
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