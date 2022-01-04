Руис вскоре объявит дату возвращения в ринг

Бывший чемпион мира предыдущий бой провел 1 мая 2021 года

Фото: World Boxing News

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) в Twitter сообщил, что вскоре будет объявлена дата его следующего боя:

«Счастливого Нового года. Рад вернуться в ринг в этом году. Скоро будет объявлена дата».

В 2021 году Руис провел только один поединок: 1 мая перебоксировал бывшего претендента Криса Арреолу.

В рейтингах боксерских организаций он занимает третье место по версиям WBC и WBO.

Напомним, недавно вызов Руису бросил Луис Ортис.