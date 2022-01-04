Ортис: «Хочу драться с Энди Руисом»
Руис вскоре объявит дату возвращения в ринг
Бывший чемпион мира предыдущий бой провел 1 мая 2021 года
12:15
Фото: World Boxing News
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) в Twitter сообщил, что вскоре будет объявлена дата его следующего боя:
«Счастливого Нового года. Рад вернуться в ринг в этом году. Скоро будет объявлена дата».
В 2021 году Руис провел только один поединок: 1 мая перебоксировал бывшего претендента Криса Арреолу.
В рейтингах боксерских организаций он занимает третье место по версиям WBC и WBO.
Напомним, недавно вызов Руису бросил Луис Ортис.