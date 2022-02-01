Ортис: «Хочу драться с Энди Руисом»
Руис вслед за Гассиевым отказался от отборочного поединка с Хрговичем
IBF продолжает поиски соперника для непобежденного хорвата
01 февраля 16:22
Энди Руис / Фото - DAZNЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энди Руис (34-2, 22 КО), (в рейтинге IBF – 9) вслед за бывшим обладателем титула в крузервейте Муратом Гассиевым (28-1, 21 КО) отказался от участия в отборочном поединке против третьего номера рейтинга IBF Филипа Хрговича (13-0, 11 KO). Об этом сообщает BoxingScene.
Причиной отказа мексиканца от боя с хорватом стала травма.
IBF еще официально не выбрала следующих кандидатов из рейтинга для участия в отборочном бою, но, если она это сделает, ими станут австралиец Дэмпси Маккин (12 IBF) и китаец Жилей Жанг (13 IBF).
У Маккина запланирован поединок 27 февраля против Ариэля Бракамонте, от которого австралиец может отказаться ради поединка с Хрговичем. У Жанга нет назначенных боев, и оба потенциальных претендента сотрудничают с Matchroom Boxing, которая совместно с Wasserman Boxing, ведет дела Хрговича.
Также от боев с Ортисом ранее отказались кубинский тяжеловес Луис Ортис и экс-чемпион мира Джозеф Паркер.