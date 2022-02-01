Руис вслед за Гассиевым отказался от отборочного поединка с Хрговичем

IBF продолжает поиски соперника для непобежденного хорвата

Энди Руис / Фото - DAZN

Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе(34-2, 22 КО), (в рейтинге IBF – 9) вслед за бывшим обладателем титула в крузервейте(28-1, 21 КО) отказался от участия в отборочном поединке против третьего номера рейтинга IBF(13-0, 11 KO). Об этом сообщаетПричиной отказа мексиканца от боя с хорватом стала травма.IBF еще официально не выбрала следующих кандидатов из рейтинга для участия в отборочном бою, но, если она это сделает, ими станут австралиец(12 IBF) и китаец(13 IBF).У Маккина запланирован поединок 27 февраля против, от которого австралиец может отказаться ради поединка с Хрговичем. У Жанга нет назначенных боев, и оба потенциальных претендента сотрудничают с Matchroom Boxing, которая совместно с Wasserman Boxing, ведет дела Хрговича.Также от боев с Ортисом ранее отказались кубинский тяжеловеси экс-чемпион мира