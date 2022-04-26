Руис отказался от боя со Спонгом в пользу Ортиса
Руис: «Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить ринг с Фьюри»
Мексиканец выразил надежду заполучить бой с британцем
10:00
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) в Instagram выразил надежду заполучить бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).
«Поздравляю, Тайсон Фьюри. Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг. Три страны будут смотреть бой. Это будет моим желанием».
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3, 19 KO) в шестом раунде.
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