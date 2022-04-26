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Руис: «Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить ринг с Фьюри»

Мексиканец выразил надежду заполучить бой с британцем
Бокс Профессиональный бокс
10:00
Руис: «Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить ринг с Фьюри»
Энди Руис / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 KO) в Instagram выразил надежду заполучить бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Поздравляю, Тайсон Фьюри. Я надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг. Три страны будут смотреть бой. Это будет моим желанием».

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3, 19 KO) в шестом раунде.

Рене Тер Велде
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Энди Руис-младший Тайсон Фьюри

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