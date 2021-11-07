Руис назвал сроки своего возвращения на ринг
Руис: «Я не думаю, что Уайт сможет побить Фьюри»
Мексиканец прокомментировал возможный бой между британцами
13:55
Энди Руис / фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (34-2, 22 КО) прокомментировал boxingscene.com возможный поединок между временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) и обладателем полноценного титула Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Я не думаю, что Уайт сможет побить Фьюри. Диллиан слишком медленный. Но один удар может изменить весь бой».
Диллиан Уайт не может связаться с Тайсоном Фьюри.
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