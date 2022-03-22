Руководство по успешным ставкам на бокс Новости партнера

На что следует обратить внимание, делая ставки на бокс

Бокс является не только одним из самых древних, но и одним из самых популярных видов спорта. В наши дни большие бои продолжают привлекать огромную аудиторию, и все большее количество людей приходит посмотреть их по всему миру.

Этот вид спорта пропитан традициями, но это не единственная причина, по которой люди тяготеют к нему. На самом деле, он также входит в число видов спорта, пользующихся огромным интересом в ряде стран, а в 2019 году он занял четвертое место после американского футбола, баскетбола и бейсбола в США.

Постоянно растущая популярность этого вида спорта не осталась без внимания операторов игорного бизнеса, предлагающих линии для обслуживания игроков, желающих сделать ставку на бойцов, которые им импонируют.

Виды ставок на боксерских матчах

Стать успешным беттером в ставках на бокс поначалу может показаться несколько сложной задачей, особенно если подробнее ознакомиться с различными видами ставок. Новичкам в ставках на бокс необходимо знать, что им предлагается огромное количество ставок: ставки на выигрыш, ставки на окончание игры, ставки на двойной шанс, ставки в раунде, ставки на предложения и другие.

Разумеется, размещение одиночной ставки является наиболее простым способом ставок на бокс, поскольку в этом случае необходимо выбрать бойца, который, по вашему мнению, победит в матче. Выяснить, кто из бойцов считается фаворитом, а кто аутсайдером, чрезвычайно просто, поскольку это будет отражено в коэффициентах.

При ставках на бокс многие участники обычно выбирают ставки на предложения, что связаны с событиями, которые могут произойти или не произойти во время матча. По сути, ставки на предложения могут размещаться одновременно со ставками на ряд других видов спорта, и вместо того, чтобы выбирать абсолютного победителя матча, чаще всего участники ставят на то, как закончится бой.

Обычно предлагается несколько вариантов ставок на выбор, и некоторые из них, которые обычно выбирают беттеры, включают: дойдет ли матч до конца, будет ли вычтено очко или пройдет ли матч на равных. Кроме того, большинство букмекеров, прошедших проверку на superbettingsites, также предлагают индивидуальные ставки на предложения и ставки на общее количество раундов.

Ставки на очки и парлай - еще два вида ставок, которые широко используются любителями азартных игр при ставках на бокс. Ставки на очки означают, что участники будут пытаться правильно угадать, кто из боксеров с большей вероятностью придет первым в матче и, самое главное, с каким перевесом. Что касается ставок парлай, то они позволят любителям азартных игр объединить несколько прогнозов в один билет.

Объяснение боксерских коэффициентов

Погружение с головой в ставки на бокс вряд ли принесет желаемые результаты, поскольку, помимо различных типов ставок, необходимо также убедиться, что вы хорошо разбираетесь в коэффициентах.

Как мы уже говорили, при размещении одиночной ставки любителям азартных игр необходимо выбрать бойца, который, по их мнению, выиграет игру. Чтобы определить, кто из них считается победителем, а кто - аутсайдером, необходимо проверить, есть ли положительный или отрицательный знак напротив значения линий, предлагаемых для каждого из бойцов. Минус должен намекнуть любителям азартных игр, что боксер, согласно прогнозам, должен стать победителем, в то время как плюс указывает на то, какой боксер является предполагаемым аутсайдером.

Коэффициенты на боксерские матчи, установленные для одиночной ставки, показывают игрокам, какую сумму они могут потенциально выиграть, делая ставку в 100 долларов. Отрицательное число покажет им, какую ставку они должны сделать, чтобы получить 100 долларов, а положительное число показывает выигрыш игроков за каждые 100 долларов, поставленные на кон.

На что следует обратить внимание, делая ставки на бокс

Есть еще несколько моментов, которые необходимо учитывать любителям азартных игр, чтобы улучшить результаты ставок на бокс. Прежде всего, участники должны убедиться, что они хорошо понимают, как начисляются очки в матчах.

Во-вторых, прежде чем делать ставку, необходимо изучить стили обоих соперников. Конечно, они не должны недооценивать важность статистики, поскольку она является одним из самых полезных инструментов, которыми можно воспользоваться в процессе осуществления ставок.

При принятии решения учитываются также предыдущие наказания, а также партнеры по тренировкам каждого из бойцов.

Как бы ни было заманчиво поставить на основных фаворитов, участникам не рекомендуется делать это вслепую, лучше убедиться, что выбранная ставка обеспечивает хорошую прибыль. Имейте в виду, что при осуществлении ставок на основного фаворита вам придется рисковать большими суммами, чтобы иметь хоть какие-то шансы получить более внушительную выплату.