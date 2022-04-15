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«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика

Также супруга боксера в очередной раз послала орков
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22:03
«русская армия пришла к нам специально!» Стало известно, что рашисты делали в доме Усика
Александр Усик с женой

Жена обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO) – Катерина записала видеобращение на своей странице в Instgram, в котором рассказала о том, что произошло с их семейным домом в Ворзеле, после пребывания там рашистов:

«Ребят, добрый вечер всем. Только что я связалась с людьми, которые побывали в Ворзеле, в моем доме. Они отправили мне новые фотографии, пообщались мы с ними. Спасибо огромное волонтерам, саперам, всем. Короче, в чем весь прикол? Кто-то, я думаю, кто-то кто знал, что этот дом наш и русская армия, великая, бл*дь, русская армия пришла к нам в дом специально. Со всей улицы, узнав, что это дом Усика, они туда приперлись, они туда наср*ли, целенаправленно они там чинили свою технику, пили бухло, я не знаю, что они там наворовали. Но когда они узнали, что это дом Усика, они сразу туда пришли. Поэтому весь «русский мир», который поддерживает, который принимает участие в войне, следуй за кораблем!»

 Ранее XSPORT.ua рассказал о новом скандале в украинском боксе.

 

 

 

 

Источник: XSPORT
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Катерина Усик Александр Усик

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