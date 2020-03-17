Рябинский готов организовать объединительный бой Бетербиева и Бивола

Если поединок состоится, то на территории России





Андрей Рябинский / Фото: Мир бокса

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о готовности организовать поединок чемпиона мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (15-0, 15 КО) и владельца пояса WBA Дмитрия Бивола (17-0, 11 КО) в России.



«Интересный бой, переговоров по нему сейчас нет. Моя фишка – это крутые бои между достойными соперниками. Бетербиев и Бивол – равные по уровню, боксируют в одной весовой категории... Организовать их бой в России? Готов, почему нет».

Напомним, Бетербиев 20 марта проведет защиту чемпионского титула против немца Адама Дайнеса. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.