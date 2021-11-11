Рябинский: «Я категорически против возвращения Поветкина»

Александр Поветкин / Фото: ТАСС

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал Матч ТВ о здоровье завершившего карьеру своего подопечного Александра Поветкина.



Считаю, что он ушел из бокса вовремя. Слава богу. Конечно, я категорически против возвращения. Ради выставочного боя? Я не понимаю, что такое выставочный бой. Правда.

Я бы не хотел, чтобы Саша проводил какие-либо бои. Вообще любые. Ему нельзя этого делать. Он мой друг, я не хочу, чтобы у него были проблемы со здоровьем».