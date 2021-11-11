Отец Фьюри: «Поветкин на второй бой с Уайтом вышел только ради денег»
Рябинский: «Я категорически против возвращения Поветкина»
По словам промоутера, Александр больше восстанавливается не от нокаута в бою с Уайтом, а от коронавируса
11 ноября 22:58
Александр Поветкин / Фото: ТАСС
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский
рассказал Матч ТВ о здоровье завершившего карьеру своего подопечного Александра Поветкина.
«Мы довольно часто созваниваемся. Он занимается здоровьем. Коронавирус прошел не очень тяжело как само заболевание, но остались побочки. Саша сейчас потихонечку восстанавливается, проводит время с семьей.
Считаю, что он ушел из бокса вовремя. Слава богу. Конечно, я категорически против возвращения. Ради выставочного боя? Я не понимаю, что такое выставочный бой. Правда.
Я бы не хотел, чтобы Саша проводил какие-либо бои. Вообще любые. Ему нельзя этого делать. Он мой друг, я не хочу, чтобы у него были проблемы со здоровьем».
Напомним, ранее Рой Джонс заявил о готовности провести выставочный бой с Поветкиным.
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