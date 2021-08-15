Редкач – Пакьяо: «Благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои»
«Рыжий лев» хочет закрыть Редкачу рот. Эпатажный украинец предложил Красюку готовить контракт на поединок
Чеботарь намерен провести поединок не на жизнь, а на смерть
19:26
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Полусредневес Василий Чеботарь (9-0, 3 KO) предложил эпатажному украинцу Ивану Редкачу (23-6-1, 18 KO) провести поединок. Отметим, что предложение промоутер Александра Красюка о поединке с боксером K2 Promotions Редкач ранее воспринял с улыбкой и пренебрежением.
Чеботарь
Давай выясним все в ринге! Там, где мы будем только вдвоем, и выйдет оттуда живой только один.
Редкач
Войны с цыганами я не хочу. Я мирный житель. Хочешь, чтобы я дал тебе прикурить? Позвони своему промоутеру (Александр Красюк – прим.). Пусть готовит контракт.
Редкач высказался о работе в тренировочном лагере с легендарным Мэнни Пакьяо.