Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
«С кем ему еще драться?» Стивенсон не видит у Усика шансов против Фьюри
Шакур считает «Цыганского короля» одним из лучших супертяжей в истории
19:31
Фото: XSPORT
Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) без труда разберется с Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если такие поединки будут организованы:
Фьюри однозначно лучший супертяжеловес моей эпохи. Этот чувак – потрясающий боец. Я ничего не отнимаю у Тайсона Фьюри. Если честно, я не думаю, что в истории есть много супертяжеловесов, которые могли бы победить Фьюри.
Вероятно, он завершил карьеру. Фьюри заработал много денег в боксе, поэтому их у него достаточно, чтобы уйти и расслабиться. С кем еще ему драться? Он победит и Усика, и Джошуа. Вполне очевидно, что Тайсон Фьюри побьет Усика и Джошуа. Это решать людям, но, по правде говоря, я не переживаю о том, чтобы увидеть этот бой. Я действительно понимаю, почему он завершил карьеру.
Фьюри не видит смысла драться с Усиком, хотя промоутер британца высоко оценивает уровень украинца.
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