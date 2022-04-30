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«С кем ему еще драться?» Стивенсон не видит у Усика шансов против Фьюри

Шакур считает «Цыганского короля» одним из лучших супертяжей в истории
Бокс Профессиональный бокс
19:31
«С кем ему еще драться?» Стивенсон не видит у Усика шансов против Фьюри
Фото: XSPORT

Чемпион WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) без труда разберется с Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если такие поединки будут организованы:

Фьюри однозначно лучший супертяжеловес моей эпохи. Этот чувак – потрясающий боец. Я ничего не отнимаю у Тайсона Фьюри. Если честно, я не думаю, что в истории есть много супертяжеловесов, которые могли бы победить Фьюри.

Вероятно, он завершил карьеру. Фьюри заработал много денег в боксе, поэтому их у него достаточно, чтобы уйти и расслабиться. С кем еще ему драться? Он победит и Усика, и Джошуа. Вполне очевидно, что Тайсон Фьюри побьет Усика и Джошуа. Это решать людям, но, по правде говоря, я не переживаю о том, чтобы увидеть этот бой. Я действительно понимаю, почему он завершил карьеру.

Фьюри не видит смысла драться с Усиком, хотя промоутер британца высоко оценивает уровень украинца.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Шакур Стивенсон Тайсон Фьюри Александр Усик Энтони Джошуа

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