«С праздником, православные!» Ломаченко отмечает Пасху в Украине
Несмотря на критику, украинский боксер продолжает вести соцсети на русском языке
10:49
Василий Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) в Instagram-аккаунте опубликовал поздравление с Пасхой, поставив геолокацию - свой родной город Белгород-Днестроввский:
Ранее супруга кума и друга Ломаченко - Александра Усика (19-0, 13 KO) Катерина сообщил о том, что Василий не покинет Украину до победы в войне с россией.
Комментарии 0