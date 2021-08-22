Малик Скотт: «Уайлдер нокаутирует Фьюри. Джошуа и Усик – на очереди»
С внимательностью к деталям. Как Усик готовится к поединку всей жизни
Бой за четыре пояса Джошуа состоится 25 сентября
15:25
Алексанрд Усик / Фото: boxingscene.com
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) 25 сентября посягнет на пояса WBO/WBA/IBF/IBO, которыми владеет Энтони Джошуа
(24-1, 22 KO).
Украинец интенсивно готовится к поединку с громадным британцем, внимательно относясь к мелочам:
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа.