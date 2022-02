Сага подходит к концу. Уайт получил контракт на бой с Фьюри

Фото: Sky Sports

Супертяжеловес Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) получил контракт на поединок с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).



Об этом заявил промоутер Уайта Эдди Хирн инсайдеру Майклу Бэнсону. Юристы Диллиана проверяют соглашение, но глава Matchroom Boxing уверен, что проблем не произойдет, и вскоре бой будет объявлен.

Dillian Whyte has now received his contract for the Tyson Fury fight, Eddie Hearn told me today. Contract being reviewed by Whyte's lawyers, though Hearn doesn't envisage many issues before this is signed and the bout is finalised.