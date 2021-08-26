Салидо: «Ломаченко слишком сильно уважал Лопеса и долго сидел в защите»

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Бывший чемпион мира Орландо Салидо поделился мнением о причинах поражения Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО):

Я считаю, что он уважал Лопеса и слишком долго просидел в защите. Ему следовало атаковать раньше, но так бывает в боксе. Это была его стратегия, но она не сработала.

Лопес – большой и сильный боец, но для него это тоже был очень тяжелый бой, так что посмотрим. Кажется, что у них будет реванш, поэтому давайте посмотрим, как сложится этот поединок.

Теофимо – сильный, но у Ломаченко есть много ресурсов. Я верю, что в реванше он будет драться с Лопесом с самого начала. Он не будет раздумывать на протяжении всего поединка, как в первом бою.

Я считаю, что Ломаченко может победить судейским решением».