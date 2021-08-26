Салидо: «Ломаченко слишком сильно уважал Лопеса и долго сидел в защите»
Бывший чемпион мира Орландо Салидо поделился мнением о причинах поражения Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО):
«После нашего боя Ломаченко выглядел действительно хорошо, но, к сожалению, он проиграл Теофимо Лопесу. Впрочем, это был хороший бой.
Я считаю, что он уважал Лопеса и слишком долго просидел в защите. Ему следовало атаковать раньше, но так бывает в боксе. Это была его стратегия, но она не сработала.
Лопес – большой и сильный боец, но для него это тоже был очень тяжелый бой, так что посмотрим. Кажется, что у них будет реванш, поэтому давайте посмотрим, как сложится этот поединок.
Теофимо – сильный, но у Ломаченко есть много ресурсов. Я верю, что в реванше он будет драться с Лопесом с самого начала. Он не будет раздумывать на протяжении всего поединка, как в первом бою.
Я считаю, что Ломаченко может победить судейским решением».
Реванш Ломаченко против Лопеса может состояться в начале следующего года. Букмекеры разделяют точку зрения Салидо и считают украинца фаворитом.
Напомним, в 2014 года Салидо стал первым боксером, который победил Ломаченко в профессионалах.
Комментарии 0