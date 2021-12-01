Там есть Ломаченко? Топовый тренер назвал легковесов, которые побьют Камбососа
Салидо – о победе над Ломаченко: «Я взял верх за счет своего опыта»
Мексиканец считает эту победу одним из самых больших своих достижений
13:44
Ломаченко против Салидо / Фото: Top Rank
Бывший чемпион мира в полулегком весе Орландо Салидо в комментарии Fightnews.com высказался о своей победе над экс-чемпионом в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я всегда пытался драться с топовыми бойцами и поэтому принимал все сложные поединки, дрался с чемпионами мира. Я никогда не боксировал с людьми, уровень которых ниже топового. Я сражался только с лучшими.
Я первый, кто выиграл у Ломаченко. Это был тяжелый поединок, где я победил за счет своего опыта. Эта победа оказалась одним из моих самых больших достижений. Я потерял свой чемпионский пояс лишь потому, что не смог сделать вес. Все складывалось в пользу Ломаченко, но в итоге он проиграл моему опыту».
Напомним, Ломаченко 12 декабря проведет поединок против Ричарда Комми.
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