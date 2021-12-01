Салидо – о победе над Ломаченко: «Я взял верх за счет своего опыта»

Ломаченко против Салидо / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в полулегком весе Орландо Салидо в комментарии Fightnews.com высказался о своей победе над экс-чемпионом в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



Я первый, кто выиграл у Ломаченко. Это был тяжелый поединок, где я победил за счет своего опыта. Эта победа оказалась одним из моих самых больших достижений. Я потерял свой чемпионский пояс лишь потому, что не смог сделать вес. Все складывалось в пользу Ломаченко, но в итоге он проиграл моему опыту».