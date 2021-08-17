Самая престижная боксерская организация открыла свое представительство в Киеве

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Самая престижная мировая организация профессионального бокса Всемирный боксерский совет (WBC) открыл представительство в Киеве. Об этом Совет объявил в специальном пресс-релизе:

WBC убежден, что открытие официального представительства в Украине даст мощный толчок для развития профессионального и любительского бокса в регионе, именно это является основной целью деятельности WBC Ukraine. Также ожидается благотворительная деятельность в рамках программы WBC Cares: открытие спортивных и боксерских залов для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Дети смогут бесплатно заниматься спортом и получат мотивацию для достижения новых целей в жизни. Не менее важной задачей является развитие у детей чемпионского способа мышления.

WBC – это новаторская организация, которая работает для здоровья и благосостояния спортсменов. Для нас это основа. Конечно, мы будем внедрять программы питания, диетологии, гидратации, программу контроля веса, программу «Чистый бокс» и способствовать поддержке боксеров на пенсии через Фонд Хосе Сулеймана».