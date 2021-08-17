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Самая престижная боксерская организация открыла свое представительство в Киеве

Украина – боксерский центр Восточной Европы
Бокс Профессиональный бокс
11:28
Самая престижная боксерская организация открыла свое представительство в Киеве
Фото: WBC

Самая престижная мировая организация профессионального бокса Всемирный боксерский совет (WBC) открыл представительство в Киеве. Об этом Совет объявил в специальном пресс-релизе:

«Украина – страна выдающихся чемпионов мирового масштаба и легендарных фигур в нашем спорте. Она продолжает оставаться одним из неисчерпаемых источников талантов как на олимпийском, так и на профессиональном уровне. Современная история может похвастаться именами Виталия и Владимира Кличко, Александра Гвоздика, Александра Усика, Василия Ломаченко и Виктора Постола. Не говоря уже о молодом поколении боксеров, которые постоянно завоевывают новые титулы WBC. Сегодня боксеры многих стран мира выбирают Украину для проведения своих поединков. Украина является боксерским центром Восточной Европы. Важным аспектом является работа по подготовке и тренировке боксеров-любителей до их перехода в профессиональный бокс, которая сейчас проводится в Украине.

WBC убежден, что открытие официального представительства в Украине даст мощный толчок для развития профессионального и любительского бокса в регионе, именно это является основной целью деятельности WBC Ukraine. Также ожидается благотворительная деятельность в рамках программы WBC Cares: открытие спортивных и боксерских залов для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Дети смогут бесплатно заниматься спортом и получат мотивацию для достижения новых целей в жизни. Не менее важной задачей является развитие у детей чемпионского способа мышления.

WBC – это новаторская организация, которая работает для здоровья и благосостояния спортсменов. Для нас это основа. Конечно, мы будем внедрять программы питания, диетологии, гидратации, программу контроля веса, программу «Чистый бокс» и способствовать поддержке боксеров на пенсии через Фонд Хосе Сулеймана».


Напомним, у президента WBC очень хорошие отношения с мэром Киева Виталием Кличко.

Сергей Остапенко
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