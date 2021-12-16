Самая яркая заруба в карьере. Ровно четыре года назад украинского боксера вырубили в жесткой драке

Иван Редкач был близок к нокауту, но, в итоге, упал сам

История

16 декабря 2017 года. Иван Редкач против Джона Молины / Фото - Premier Boxing Champions

Украинский боксер Иван Редкач всегда был очень ярким персонажем как в ринге, так и за его пределами. Уроженец Шостки на протяжении всей карьеры исповедовал «мексиканский» стиль бокса, который очень нравится болельщикам, но малоэффективен для достижения больших целей на дистанции всей карьеры.

Благодаря своей зрелищной манере Редкач смог заполучить к 35-ти годам нескольких топовых соперников, включая Дэнни Гарсию, Реджиса Прогрейса.

Можно вспомнить и бой против некогда претендента на титул чемпиона мира Джона Молины, с которым Редкач дрался ровно четыре года назад – 16 декабря 2017 года. К тому моменту давно созрела необходимость для украинца подняться в весовой категории – его карьера шла под откос, а поражения чередовались с победами. В мае 2017 года Редкач проиграл Архенису Мендесу в рамках легкого веса и решил следующий бой провести в первом полусреднем весе.

Бой против Молины превратился в невероятно яркое, пускай и короткое сражение. Именно в этом поединке Редкач показал все то, за что его так любят болельщики, а спонсоры и организаторы готовы платить деньги.

Уже с первого раунда боксеры рванули проверять головы друг друга, а во второй трехминутке американец уже лежал на настиле, но смог подняться. Редкач владел преимуществом, но развить его не смог, и оно переметнулось в руки соперника.

В третьем раунде в нокауте оказался уже украинец, но, поднявшись, продержался недолго. В четвертой трехминутке рефери остановил бой, когда Редкач снова оказался на канвасе.

После поражения от Молины Редкач побил нескольких джорнименов и вышел на поединки против Гарсии и Прогрейса, но оба проиграл.

Сейчас украинцу уже 35, активностью плещет он преимущественно в соцсетях и не заикается о следующих боях. Однако можно предположить, что на минорной ноте он заканчивать карьеру не хочет, поэтому хотя бы еще одно яркое выступление в его карьере мы увидим.