Уоррен: «Усик дважды почти нокаутировал Джошуа»
Самый невоспитанный боец. Бой на голых кулаках завершился броском и сломанным ребром. Видео
Один из бойцов вспомнил свои борцовские навыки
02 февраля 12:42
В российском промоушене кулачных боев Hardcore Fighting Championship боец Даниял Эльбаев проиграл дисквалификацией Никите Бачину после того как совершил бросок, нанес удар на добивании и сломал сопернику ребро. Представляем видео скандального боя.
Отметим, что до фатального эпизода Эльбаев не единожды валил соперника после прохода в ноги и даже был лишен одного очка.
Напомним, ранее украинский боксер Сергей Радченко рассказал, за какую сумму готов выйти на бой на голых кулаках.