Самый невоспитанный боец. Бой на голых кулаках завершился броском и сломанным ребром. Видео

Один из бойцов вспомнил свои борцовские навыки

В российском промоушене кулачных боев Hardcore Fighting Championship боец Даниял Эльбаев проиграл дисквалификацией Никите Бачину после того как совершил бросок, нанес удар на добивании и сломал сопернику ребро. Представляем видео скандального боя.



Отметим, что до фатального эпизода Эльбаев не единожды валил соперника после прохода в ноги и даже был лишен одного очка.

Напомним, ранее украинский боксер Сергей Радченко рассказал, за какую сумму готов выйти на бой на голых кулаках.