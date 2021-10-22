Официально. Известна дата боя Лопес – Камбосос
Самый сильный человек в мире прошелся Лопесу по пузу
Абсолютный чемпион легкого веса не сдержал мощь Бьернссона
09:14
Теофимо Лопес / Фото: Tom Hogan / Thriller
Самый сильный человек в мире 2018 года Хафтор Бьернссон проверил пресс абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) на прочность:
Челлендж удара в пресс от «Горы» (персонаж сериала Игра Престолов – XSPORT).
Ломаченко – первый в обновленном рейтинге WBC. Но обладатели поясов организации не хотят боя с украинцем.