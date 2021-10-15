Самый сложный соперник в карьере Усика Майрис Бриедис возвращается ради скальпа Манна

XSPORT.ua представляет бой самого топового боксера в крузервейте





Бриедис vs Манн / Фото: Sauerland

16 октября в Риге (Латвия) чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе и победитель Суперсерии Майрис Бриедис (27-1, 19 KO) проведет поединок против малоизвестного немца Артура Манна (17-1, 9 KO).



В сентябре 2020-го Бриедис в финале боксерской Суперсерии выиграл у непростого кубинского нокаутера Юниера Дортикоса. После того боя всем казалось, что перед латышом открываются двери супертяжелого веса, где больше имен, денег и популярности. К тому же, Майриса помнят как парня, давшего самый тяжелый бой в карьере чемпиону мира WBO, IBF, WBA Александру Усику.

Также стоит напомнить, что Бриедис в августе 2015-го уже поднимался в супертяжелый дивизион, где наглухо нокаутировал бывшего регулярного чемпиона мира WBA Мануэля Чарра. Странно, что он еще тогда не остался в королевском весе. Но все же стало очевидно, что в хэвивейте его ударная мощь увеличивается, и там латышский полицейский еще опаснее.





Изначально говорилось о возвращении Бриедиса в супертяжелый вес, где его в первом бою встретит поляк Мариуш Вах, с которым даже велись переговоры. Однако не удалось договориться, после чего усилились разговоры об объединительном бое с чемпионом WBO в крузервейте Лоуренсом Околи. С британцем была другая проблема – несмотря на наличие пояса, он еще сырой и ему очень рано боксировать с Майрисом. Промоутеры Лоуренса это понимали и поэтому дальше разговоров переговоры не зашли.

Когда те или иные варианты не срослись, в команде латыша остановили выбор на уроженце Казахстана с немецким паспортом Артуре Манне, которого IBF пропустила вперед официального претендента Михала Чеснака.





Почти вся карьера 31-летнего Манна прошла в Германии, где ему давали возможность побеждать удобных для себя оппонентов. В марте 2019-го ему предоставили возможность сразиться с чемпионом мира по второсортной версии IBO Кевином Лереной. Бой прошел в ЮАР, и в нем рефери остановил схватку в 4-м раунде, зафиксировав поражение Артура техническим нокаутом.

Через семь месяцев Манн вернулся боем против оппонента Сосо Абуладзе, у которого в статистике было 12 побед и 16 поражений, и даже у такого оппонента немец выиграл лишь решением. В июне 2020-го Артур нокаутировал Рада Рашида – еще одного джорнимена, хоть и с позитивной статистикой побед и поражений.

Как видим, карьера Манна ничем не впечатляет обывателя боксерских ресурсов, но титульный бой он получил и для него это шанс всей жизни.

Sauerland

Своими боксерскими качествами Манн не представляет опасности для латыша – скрывается за высоким блоком и наносит либо джеб, либо комбинации из двух-трех ударов, чередуя выпады в корпус и голову. В плане однообразности и оказываемого прессинга Артура можно было бы сравнить с поздним Фиратом Арсланом. На ногах немец никакой серьезной угрозы не несет, особенно, в защите. Если разрушить его блок, то мы увидим отход к канатам и глухую защиту.

Бриедис, в отличие от своего соперника, шустр на ногах, работает разнообразно как на дальней дистанции, так и вблизи. Но два главных преимущества Бриедиса в этом поединке – это его боксерский IQ и мощный нокаутирующий удар, который должен завершить бой в первой половине.

Прогноз: Бриедис победит нокаутом в четвертом раунде.

Онлайн трансляция поединка Бриедис – Манн.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua