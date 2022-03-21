Самый тяжелый бой в истории бокса! «Гора» победил «Зверя» в битве сильнейших людей планеты

Бьернссон показал, что тренировки дают эффект

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В Дубае состоялся самый тяжелый поединок в истории бокс – сильнейшие люди планеты Хафтор Бьернссон победил Эдди Холла.



«Зверь» начал поярче, отправив Хафтора в нокдаун, но надолго его не хватило. «Гора» перехватил инициативу и активно работал двоечкой. Следует отметить, что для Бьернссона это уже четвертый выставочный бой, так что функционалка у него получше в сравнении с соперником. Так, победа единогласным решением судей «Горы» – 57:54 (трижды).

Ранее Бьернссон уничтожил легендарного армрестлера Девона Ларрата.