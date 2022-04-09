Санчес: «Головкин должен быть агрессивен в бою с Муратой, чтобы снова встретиться с Альваресом»

Геннадий Головкин / фото - express.co.uk

Абель Санчес, бывший тренер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO), считает, что если GGG хочет получить третий поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO), то должен уверенно побеждать обладателя титула WBA в своей весовой категории Риото Мурату (16-2, 13 KO).

Санчеса цитирует ресурс boxing247.com:

Если он будет агрессивен в бою с Муратой, будет наносить много ударов, то ни у кого не возникнет сомнений, что Головкин снова должен встретиться с Альваресом. А если дело дойдет до девятого или десятого раунда, то появятся сомнения относительно Геннадия. Фанаты за сомневаются в нем, потому что такой парень как Мурата смог продержаться с Головкиным так долго в ринге. У всех возникнут сомнения относительно поединка в сентябре».