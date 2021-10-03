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Санчес: «Канело не захочет снова драться с Головкиным»
Экс-тренер GGG – о возможной трилогии с Канело
3 октября 09:59
Абель Санчес / фото - BoxingScene
Абель Санчес, бывший тренер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) оценил возможность проведения трилогии GGG c звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Цитирует Санчеса портал BoxingNews24.
«Я думаю, что Канело нужен Головкину больше, нежели Саулю Геннадий. Мне кажется, что это достойный поединок лишь из-за того, какой бой предложит Канело Геннадий, но у Сауля есть очередь из трех-четырех бойцов, с которыми он хочет драться. Альварес смотрит на будущие достижения, он нацелен на статус члена Зала славы. Канело смотрит на другие вещи, и Геннадий не входит в его поле зрения».
Напомним, Альварес рассказал, сколько лет еще собирается боксировать.
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