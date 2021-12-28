Санчес: «Я нахожусь на пути к чемпионскому вызову»

Фрэнк Санчес / фото - boxingscene.com

Кубинский проспект супертяжелого веса Фрэнк Санчес (19-0-0, 13 KO), готовящийся вернуться на ринг первого января в поединке против пуэрториканца Карлоса Негрона (25-3-0, 20 KO), не скрывает своих серьезных планов на 2022 год.

Санчеса цитирует boxingscene.com:

Карлос – добротный и опытный боец. Я видел его бои и знаком с ним. И я знаю, что у него нет тех качеств, которыми я обладаю. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с тем, чтобы нокаутировать его.

Для начала мне нужно победить. Думаю, я нахожусь на пути к чемпионскому вызову. И я готов дать бой лучшим парням».