Три возможных соперника Усика, если заглянуть в рейтинги боксерских организаций
Санчес: «Я нахожусь на пути к чемпионскому вызову»
Кубинец имеет большие планы на 2022 год
22:50
Фрэнк Санчес / фото - boxingscene.com
Кубинский проспект супертяжелого веса Фрэнк Санчес (19-0-0, 13 KO), готовящийся вернуться на ринг первого января в поединке против пуэрториканца Карлоса Негрона (25-3-0, 20 KO), не скрывает своих серьезных планов на 2022 год.
Санчеса цитирует boxingscene.com:
«Мы уже вовсю спаррингуем и вносим коррективы в план, чтобы выйти на максимальный уровень первого января. Не могу дождаться момента, когда выступлю так близко от Майами.
Карлос – добротный и опытный боец. Я видел его бои и знаком с ним. И я знаю, что у него нет тех качеств, которыми я обладаю. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с тем, чтобы нокаутировать его.
Для начала мне нужно победить. Думаю, я нахожусь на пути к чемпионскому вызову. И я готов дать бой лучшим парням».
Фрэнк Санчес намерен выйти на поединок с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
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