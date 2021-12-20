Санта Круса могут лишить титула WBA Super
Санта Крус 5 февраля проведет поединок в первом полулегком весе. Известно имя соперника
Бывший чемпион мира не выходил в ринг с октября 2020 года
10:59
Лео Санта Крус / Фото - badlefthookЭкс-чемпион мира в четырех весовых категориях Лео Санта Крус (37-2-1, 19 КО) вновь продолжит выступления в первом полулегком весе.
5 февраля мексиканец выйдет на ринг в андеркарде поединка Кит Турман – Марио Барриос, который состоится в США.
Оппонентом Санта Круса станет американец Кинен Карбахаль (23-2-1, 15 КО). Об этом сообщает Bad Left Hook.
Напомним, в своем последнем бою в октябре 2020 года мексиканец проиграл тяжелейшим нокаутом звездному американскому боксеру Джервонте Дэвису (26-0-0, 24 KO).
Ранее сообщалось, что Санта Круса могут лишить пояса WBA Super.
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